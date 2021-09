Simply Red-toetsenist overleden aan gevolgen van corona: ‘Laat je vaccineren’

Priscilla Presley: Ik was pas 14 jaar toen ik voor Elvis viel

11:47 Priscilla Presley heeft in een interview met People een boekje open gedaan over haar relatie met Elvis, oftewel The King of Rock ‘n Roll, met wie ze in 1967 trouwde. De nu 76-jarige Presley zei als 14-jarige stapelverliefd te zijn geworden op de populaire zanger, die toen al ruim in de 20 was, en dus meerderjarig.