Simon Keizer opent eigen beachclub: ‘Dream big!’

De 37-jarige zanger slingert vandaag een foto de wereld in waarop hij met een glas champagne is gekiekt. Wie het bijschrift leest, snapt direct waarom er wordt geproost: Keizer is een eigen horecazaak gestart. ‘Dream big! Een eigen beachclub, genaamd @volendambeach! Waarom ook niet?’ schrijft hij bij de foto.



Keizer is het avontuur samen ‘met wat vrienden’ aangegaan. Ze besloten het niet alleen bij een beachclub te houden, maar pakten ook gelijk uit met een rondvaartdienst. ‘Zo trots op ons team!’ jubelt de helft van het duo Nick & Simon.



De zaak opende vorige week al zijn deuren. Keizer filmde het feestelijke tafereel en maakte er een vlog van.