Siham Raijoul nieuwe presentatrice Hart van Nederland

,,Bij Hart van Nederland krijg ik de kans om me verder te ontwikkelen als journalist en presentator. Ik ga me bezighouden met het journalistieke proces op de redactie, het maken van verhalen en presenteren", zegt Raijoul in een reactie. ,,Ik hou van nieuws en van verhalen die mensen vertellen en dit komt allemaal samen op mijn nieuwe plek. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe uitdaging!" Voordat ze vanaf 2010 werkzaam was voor het Jeugdjournaal , werkte Raijoul voor Omroep Brabant.

Afscheid

Gallyon van Vessem en Selma van Dijk, die voorheen Hart van Nederland presenteerden, namen in oktober afscheid van het programma. SBS liet in een verklaring weten dat er voor beide dames geen presentatierol meer was weggelegd. ,,Zoals bekend oriënteert SBS6 zich op mogelijkheden om Hart van Nederland te versterken”, luidde het stament.



Er ontstond nogal wat ophef over het vertrek van Van Dijk en Van Vessem. Zo noemde Jan de Hoop de keuze van SBS om de dames te ontslaan een ‘schande’. AD-columniste Angela de Jong schreef er een column over. ,,Presentatrices ontslaan vanwege hun leeftijd vinden we kennelijk heel normaal", aldus De Jong.