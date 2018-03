'Shows Beyoncé zijn een lust voor het oog én voor het oor'

Tips en trucs: zo vergroot je je kansen op een kaartje:

- De verkoop loopt via Ticketmaster. Zorg dus dat je al een account hebt.

- Log op tijd (dus voor 10.00 uur) in op je ticketmaster account.

- Controleer voor de betaling of je verbinding kunt maken met iDeal of leg je creditcard klaar.

- Klik niet eerder dan 10.00 uur op de link. Het kan zijn dat je dan weer opnieuw in moet loggen en dat kost tijd.

- Heb je veel cookies op je computer staan? Verwijder deze dan.

- Zie je bij start verkoop het bekende blauwe scherm met de cirkel? Niet op F5 drukken vanaf nu!

- Foutmelding na betaling? Het kan max. 24 uur duren voordat je je tickets ontvangt. Na 24 uur nog niets? Neem dan contact op.

- Heb je meerdere computers in huis? Dan kan je het op meerdere computers proberen.

- Inloggen op meerdere browers kan ook helpen.

- Heb je geen toegang tot het internet, dan is telefonisch bestellen ook een optie. Vanaf 10.00 uur kun je bellen met het callcenter via 0900 - 300 1250 (60 cent per minuut). Let op: telefoontjes voor die tijd worden niet aangenomen.

Waar moet je zijn? www.mojo.nl/concerten/jayz-and-beyonce