Showredactie zoekt talentvolle freelancers

EO komt met serie over appen achter het stuur

13:32 De Evangelische Omroep (EO) komt met een onlineserie over appen achter het stuur. In de serie Online in de vangrail probeert presentator Joram Kaat van zijn app-verslaving af te komen. Hij spreekt met (families van) slachtoffers en deskundigen om zich bewust te worden van de impact en de omvang van app-gedrag achter het stuur.