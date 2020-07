Shirma Rouse: ‘Afvallen doe je uit zelfliefde’

Van shows en televisieoptredens tot opnames in de studio: de agenda van Rouse is normaal gesproken tot de nok volgepland. Tot het coronavirus zijn intrede maakte in en de zangeres verplicht tot rust moest komen. ,,In het begin heb ik heel erg genoten van de rust, dat was echt lekker.”



Rouse besloot tijdens haar opgelegde rust te werken aan kookboeken en het maken van nieuwe muziek. ,,Anders val je in een zwart gat”, stelt de zangeres die zich morgenavond weer terugziet op televisie bij Opera Sing Along. Het meezingprogramma van het opera-evenement werd vorig jaar opgenomen op de Parade in Den Bosch. Toen de wereld nog coronavrij was. Artiesten nog optraden. Publiek nog massaal was toegestaan.



Shirma Rouse mist het publiek, de wisselwerking, het optreden. De zangeres, die in 2013 aan The Voice of Holland meedeed, gaat vanaf deze maand weer voorzichtig aan de slag. Ze geeft een concert in Doorn en zal met trompettist Jan van Duikeren een zomersessie doen. Rouse kijkt er naar uit . ,,Ik heb er echt heel erg zin in en ben weer opgeladen voor de komende tijd.”