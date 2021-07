Shima Kaes sprakeloos door vliegtuigjes die haar steunen in strijd tegen ex Johnny de Mol

Vliegtuig­jes roepen op Shima Kaes te steunen in strijd tegen ex Johnny de Mol

18 juli Op verschillende plekken in Nederland vlogen vandaag vliegtuigjes over met tekstvlaggen die oproepen Shima Kaes te steunen in de juridische strijd tegen Johnny de Mol. De ex-verloofde van het SBS 6-gezicht deed vorig jaar aangifte tegen hem vanwege poging tot doodslag en zware mishandeling.