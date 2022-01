Shelly maakt zich op voor carrièreswitch en Ruben lijkt niet meer op zichzelf

Interview Milouska Meulens: ‘Schaamde me zo dat ik er gewoon niet meer wilde zijn’

Twee kinderen, twee scheidingen, weinig slaap, keihard werken en een overvolle agenda. Milouska Meulens (48) raasde door het leven. En ondertussen ging de presentator diep gebukt onder schaamte. Vorig jaar klapte ze in elkaar en gebeurde het wonder: ‘Mensen veroordeelden me niet, ze leefden onwijs met me mee.’

9 januari