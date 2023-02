Shawn Mendes openhartig over mentaal zware periode: ‘Het proces was erg moeilijk’

,,Het proces was erg moeilijk. Veel therapie en veel proberen te begrijpen hoe ik me voelde en waardoor ik me zo voelde”, aldus de zanger. ,,Vervolgens moest ik aan het werk gaan om mezelf te helpen en te genezen.” Gelukkig kon Shawn rekenen op veel steun. ,,Ik heb op mensen in mijn leven moeten leunen om me te helpen.”

Emotioneel bericht

In een emotioneel bericht op Instagram liet Mendes in juli aan zijn volgers weten dat hij zich mentaal niet goed in zijn vel voelt en hij tot zijn spijt zijn tournee noodgedwongen moet annuleren. ,,Ik was niet voorbereid op de tol dat deze tournee van me zou eisen. Ik ben er vol enthousiasme ingevlogen, na een lange tijd niet meer te hebben opgetreden en rondgereisd vanwege de pandemie, maar in realiteit was ik er helemaal niet klaar voor.”