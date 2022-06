Shakira en Gerard Piqué uit elkaar na geruchten over vreemdgaan met 22-jarige vrouw

Man eist miljoenen van Mariah Carey omdat hij éérst een lied schreef met titel All I want for Christmas is you

Zangeres Mariah Carey (53) wordt aangeklaagd voor plagiaat met haar kersthit All I want for Christmas is you. Zanger Andy Stone beweert dat hij vijf jaar vóór Mariah een gelijknamig lied heeft uitgebracht, meldt TMZ. Hij wil minimaal 20 miljoen dollar zien (18,6 miljoen euro).

