Sfeer slaat om op hitavond NPO 1: ergernis rond Tim Hofman na lof voor André en Janny

In Denkend aan Holland verkennen André van Duin, Janny van der Heijden en haar teckel Nhaan ons land vanaf het water. Gisteren was te zien hoe de presentatoren zich door een ietwat stinkend moeras worstelden om boompjes te snoeien langs de turfroute.



Het was de ‘ultieme slow tv’, oordeelden meerdere kijkers. ‘Heerlijk rustig en ontspannen’, schreef iemand. ‘Ik voel me alweer helemaal zen worden’, voegde een ander toe. En: ‘Een verademing in deze wereld van corona, moord en doodslag, rampen en een vreselijke hittegolf.’



Sommige kijkers namen zelfs de Televizier-Ring in de mond. ‘André en Janny, een beter duo bestaat niet.’

Volledig scherm André en Janny in een moeras voor Denkend aan Holland. © NPO

Hard en drammerig

Direct na André en Janny was Tim Hofman te zien met zijn laatste invalbeurt bij de talkshow Op1. Ook dat programma én Hofman werden trending topic, maar met een compleet andere toon.



Talloze kijkers ergerden zich (net als vorige week) enorm aan de BNNVara-presentator, bijvoorbeeld tijdens het interview met locoburgemeester van Den Haag Hilbert Bredemeijer over de verdrinkingen langs de kust. Tim zou te hard en ‘drammerig’ interviewen, zonder goed naar gasten te luisteren.



Hoewel een kritische aanpak journalistiek gezien bij zo’n onderwerp past en Tim in die zin gewoon zijn werk deed, bleef hij enigszins hameren op een uitspraak van Bredemeijer. Die had eerder in het gesprek al uitgelegd wat hij bedoelde toen hij op de Duitse radio zei dat mensen zich in Scheveningen prima aan de coronaregels kunnen houden, maar Hofman kwam er toch op terug:

Kruisverhoor

Kijkers waren niet te spreken over Hofmans toon. ‘Alsof hij tegenover zijn vijand zit’, klonk het bijvoorbeeld. ‘Leek wel een kruisverhoor’, schreef een ander. ‘Wat een tegenstelling is het agressieve presenteren van Tim vergeleken met Over mijn lijk (dat Tim ook presenteert, red.). Zonde, want ik vind hem doorgaans erg goed!’

Hoewel vrijwel alle tientallen tweets over Hofmans werkwijze negatief waren, vond een enkeling zijn stijl juist verfrissend. ‘Hij laat gasten niet om antwoorden heen draaien en geeft niet op bij afwijkend antwoord. Doet Tim uitstekend!’ schreef iemand bijvoorbeeld.

Kijkcijfers



Op1 staat met 871.000 kijkers op de achtste plek in de lijst met de best bekeken programma’s van gisteren volgens de Stichting KijkOnderzoek. Zoals vrijwel elke dag staat het achtuurjournaal van de NOS op de eerste plaats, ditmaal met ruim 1,5 miljoen toeschouwers. Na Denkend aan Holland maakt De Slimste Mens (ruim 1,2 miljoen kijkers op NPO 2) de top 3 compleet. De top 10 ziet er zo uit:

Kijkcijfer top 10 maandag 1. Journaal 20 uur, NPO 1 1.508.000

2. Denkend aan Holland, NPO 1: 1.306.000

3. De Slimste Mens, NPO 2: 1.206.000

4. Journaal 18 uur, NPO 1: 1.135.000

5. Half acht nieuws, RTL 4: 1.104.000

6. Max vakantieman, NPO 1: 1.045.000

7. EenVandaag, NPO 1: 874.000

8. Op1, NPO 1: 871.000

9. Ik weet er alles van, RTL 4: 697.000

10. Journaal laat, NPO 1: 640.000