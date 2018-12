Sesame Street vraagt aandacht voor dakloosheid met pop zonder huis

De makers van de Amerikaanse editie van Sesamstraat hebben dakloosheid aangekaart in het programma. Eén van de bewoners van de straat, de roze pop Lily, vertelde woensdag in de kindershow dat haar familie hun huis is kwijtgeraakt.

,,We hebben onze eigen flat niet meer, we slapen al een tijdje op allerlei verschillende plekken", vertrouwt Lily haar vriendje Elmo toe in een clip die online verscheen. ,,We wonen nergens, en soms vraag ik me af of we ooit weer een thuis zullen hebben.”

Lily werd in 2011 geïntroduceerd, toen in een segment dat ging over kinderen die niet altijd weten of er thuis genoeg te eten is. ,,We hebben haar verhaal zo vervolgd, dat kinderen in die situatie zich met haar kunnen identificeren", legt de baas van de maker van het programma, Sesame Workshop, uit tegenover CNN. ,,We hopen dat we niet alleen hen bereiken, maar dat we ook anderen iets meer begrip geven voor deze kwestie.”