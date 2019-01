Serious Request geeft luistercijfers van kwakkelend 3FM geen boost

De vernieuwde opzet van de goede doelenactie Serious Request heeft NPO 3FM geen extra luisteraars opgeleverd. Sterker nog, de geplaagde zender leverde over de periode november-december opnieuw luisteraars in, blijkt uit actuele cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek .

3FM scoorde in de laatste twee maanden van 2018 een marktaandeel van 2,3 procent, ongeveer 0,2 procentpunt lager dan de vorige meetperiode. In de afgelopen jaren scoorde de zender vaak juist beter in december dankzij Serious Request. Vorig jaar werd over dezelfde periode nog een aandeel van 4,0 procent gehaald.

De jongerenzender stapte dit jaar voor het eerst af van het beproefde recept van het Glazen Huis. In plaats daarvan liepen drie dj-duo's door het land om geld in te zamelen. De opbrengst was ruim 1,3 miljoen euro. NPO-radiobaas Jurre Bosman sprak eind vorig jaar de verwachting uit dat de nieuwe opzet van Serious Request de kwakkelende luistercijfers een boost zouden geven. Hij noemde de aanpassing ‘heel belangrijk’. ,,Lifeline (de nieuwe naam van de actie, red.) staat voor het nieuwe 3FM dat wil ontdekken en vernieuwen. Met meer alternatieve muziek die geen andere zender draait", vertelde hij aan deze site.

Miljoenen

Bosman stelde ook dat het effect van de nieuwe programmering, die in september begon, tijd nodig heeft. ,,Wij hopen dat na 3FM Serious Request en door de ochtendmarkt die in beweging komt (Bosman doelt onder meer op het vertrek van nummer 1 dj Edwin Evers die stopt bij Radio 538, red.), mensen weer eens zappen en bij 3FM terechtkomen.”

De dalende luistercijfers van 3FM hebben de NPO inmiddels grofweg 15 miljoen euro gekost. Dat bevestigde Frank Volmer van de STER in december vorig jaar . Minder luisteraars betekent immers – net als voor de commerciële omroep – minder geld uit reclames.