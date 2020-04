Serious Request Corona-editie: teller op ruim 150.000 euro

Het bedrag is in twee dagen tijd bijna verdubbeld. Op dinsdagavond werd bekendgemaakt dat er 71.183 euro was opgehaald voor het Rode Kruis. De organisatie liet vandaag weten het bedrag te gebruiken om onder meer voedselboxen uit te delen aan mensen die moeilijk rondkomen tijdens de coronacrisis.

De actie duurt nog tot en met zaterdagavond. Zoals gebruikelijk wordt de actie afgesloten met een eindshow, die nu digitaal zal zijn. De radiozender maakte vanavond ook bekend dat DI-RECT, Celeste, Jeangu MaCrooy en Mumford & Sons-frontman Marcus Mumford optreden vanuit hun huiskamer of andere locatie. Het publiek kan de show volgen via de website van 3FM. Tijdens de eindshow wordt ook bekendgemaakt hoeveel geld er in totaal is opgehaald.

Sinds maandagochtend draaien dj’s tijdens Serious Request: Never Walk Alone verzoekplaten tegen betaling. Dj’s Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman gaan niet zoals normaal het land in, maar blijven in de radiostudio.