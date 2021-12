Serie toont hoe lastig het leven is na gevangenisstraf: ‘We kijken verder dan de dader’

Van van de Vijver, die lange tijd als politieagent in het Utrechtse Kanaleneiland werkte, haalt Robert op uit de Rotterdamse gevangenis De Schie. Ze besluiten een bloemetje te kopen voor de moeder van Robert waar hij later op bezoek gaat. Terwijl het voor de buitenwereld op een normale sociale situatie lijkt, ervaart Robert het moment in de bloemenwinkel als lastig, ongemakkelijk en druk. De scene uit de eerste aflevering van Uit de bak onderstreept dat ex-gedetineerden het best zwaar kunnen hebben na hun terugkeer in het normale leven. Niet voor niets pleit Van de Vijver dan ook voor een beetje mededogen.