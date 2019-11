Sergio Herman herdenkt overleden zoontje in Japanse tempel

Herman denkt nog elke dag aan zijn zoon, zo vertelt hij in het programma Sergio & Axel: Van de Kaart, dat vanavond op de Vlaamse zender VTM te zien is. ,,Dat moet. Je moet dat ook niet wegstoppen. Dat is echt wel iets wat er elke dag is. De dag dat hij eigenlijk dood ter wereld is gekomen, dat zijn pijnlijke herinneringen. Maar nu kunnen we daar ook wel anders naar kijken en aanvaarden we dat en koesteren we de momenten dat we hem gezien hebben.’’