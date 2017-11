Sentimentele Madonna deelt foto's van Lourdes en wenst tijdmachine

Madonna is dol op het delen van foto's van haar kids, maar omdat Lourdes - die actief is als model en dit jaar een contract afsloot met het streetwearlabel MadeMe - niet meer thuis woont, komt zij niet vaak in haar instagramtijdlijn voorbij. Op 14 oktober feliciteerde de zangeres van Like a Prayer haar oudste kind met de tekst 'Je zit voor altijd in mijn hart'.

Kleine meisje

Lourdes' vader is de Cubaans-Amerikaanse acteur Carlos Leon (51) die op Cuba woont. Ze werd vernoemd naar de bekende bedevaartplaats in Frankrijk. Madonna ontdekte ten tijde van de filmopnames van de kaskraker Evita dat ze zwanger was. ,,Ik was in shock, maar bedacht me daarna dat ik twee perfecte dingen op hetzelfde moment kreeg'', verklaarde Madonna in 1997 aan Oprah Winfrey tijdens haar eerste interview sinds de geboorte van Lourdes. Haar moeder Madonna Ciccone-Fortin overleed toen ze 5 jaar oud was. ,,Toen ik in de ogen van mijn kleine meisje keek, voelde het alsof ik genezen was. Ik had geen moeder die ik in de ogen kon kijken, ik herkende mezelf niet in haar.''