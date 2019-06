Selena Gomez heeft 152 miljoen volgers op Instagram, maar verwijdert app van telefoon

,,Ik gebruikte Instagram heel veel, maar ik denk dat het heel erg ongezond is voor jonge mensen, inclusief mijzelf, om veel tijd te spenderen aan alle reacties en likes die je daar krijgt”, vertelde Selena Gomez gisteravond in het praatprogramma. Ze heeft op het platform ruim 152 miljoen volgers en gebruikte de dienst om in contact te blijven staan met haar fans. De negatieve reacties hadden echter een grote invloed op haar zelfvertrouwen en maakte haar depressief.



Selena is niet helemaal verdwenen van Instagram. Om de ‘haters en body-shamers’ te vermijden wordt haar account beheerd via een telefoon van iemand anders. Daarop wordt alleen ingelogd als ze iets wil delen met haar fans. Reacties daarop leest ze niet.



Het is niet de eerste keer dat Selena Gomez zich uitspreekt tegen sociale media. ,,Ik begrijp dat het geweldig is om die diensten te gebruiken maar het baart me zorgen als ik zie hoe jonge meisjes en jongens zichzelf blootstellen", zei ze een maand geleden nog op het filmfestival in Cannes. ,,Zelf plaats ik geen zinloze foto’s, ik post alleen iets met een bepaalde intentie. Het raakt me echt als ik meisjes ontmoet die online gepest worden via sociale media.”