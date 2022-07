Selena Gomez en twee hysterische oudjes starten misdaadpodcast

Waarom heeft niemand het over de leukste en bovendien meest laagdrempelige serie van dit moment? Misschien omdat acteurs Steve Martin en Martin Short vooral in de VS grootheden zijn. In de jaren 80 kwam je onmogelijk om ze heen en doken ze op in talloze komedies (denk aan Three Amigos en Father of the Bride), met Martin vaak als de quasi nuchtere, maar eigenlijk aandoenlijk onzekere antiheld en Short als het ongeleide projectiel dat toch ineens (hoewel vaak per ongeluk) dé ingeving heeft om zich uit penibele situaties te redden.



Het duo zocht al jaren naar een comeback en in tijden waarin veel films en series drijven op nostalgie was het een kwestie van tijd voor ze weer de spotlights zouden pakken. In Only Murders in the Building zijn ze als Charles en Oliver ouderwets op dreef, maar het is verrassend genoeg de aanwezigheid van popidool Selena Gomez die het geheel zijn glans heeft. Zij heeft voldoende acteerervaring op zak (Spring Breakers, A Rainy Day in New York), maar komt hier voor het eerst pas écht goed tot haar recht als de sobere Mabel. Een perfecte tegenpool voor de hysterische oude mannetjes.