Selectielijsten voor prijzen Televizier-gala worden diverser

met video Boeren, Bijbels en Beauties trapt af met 319.000 kijkers

Het nieuwe SBS6-programma Boeren, Bijbels en Beauties is maandag afgetrapt met 319.000 kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Daarmee staat het programma in de onderste regionen van de top 25 van best bekeken programma’s van de dag, namelijk op plek 23.

19 juli