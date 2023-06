Seks, drugs en rock-'n-roll, kan dat nog wel anno 2023? ‘Je begeeft je in moreel mijnenveld’

Acteur Frederic Forrest (Apocalypse Now) overleden

De Amerikaanse acteur Frederic Forrest is op 86-jarige leeftijd overleden. Zangeres en actrice Bette Midler (77) maakte zaterdag op Twitter het overlijden van de ,,grote en geliefde” acteur bekend. Forrest speelde eind jaren zeventig met haar in de film The Rose.