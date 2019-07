Sebastiaan Timmerman voor de NOS op de motor: de mooiste plek van de hele Tour

Een huldiging? Voor hem, Sebastiaan Timmerman (42), wielerverslaggever van de NOS, die morgen aan zijn 20ste Tour begint? ,,Nou, ik vind het een mooi, rond aantal, maar dat is het ook wel. Als er dan toch iemand gehuldigd wordt, laat het dan mijn vrouw Margriet zijn. Zij staat er weer drie weken alleen voor met onze drie kinderen. Dát is pas een prestatie.’’



Wie in Bodegraven op de verjaardagskalender van de Timmermannetjes spiekt, ziet onevenredig veel verjaardagen in de julimaand. ,,Margriet is jarig op de 16de en hoewel ik haar al bijna 18 jaar ken, ben ik dus nog nooit thuis geweest op haar verjaardag. Daarbij zijn onze kinderen allemaal rond of tijdens de Tour geboren. Onze oudste, een zoon, in 2009 op de maandag voor de start. Drie jaar later ben ik een paar dagen naar huis geweest toen onze tweede zoon echt tijdens de Ronde van Frankrijk werd geboren. En onze dochter kwam in 2016 tussen de Tour en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro ter wereld, dat paste precies.’’