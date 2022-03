Sean Penn roept op tot boycot van Oscars als Zelenski niet komt

Schumer is vanavond een van de presentatoren van de Oscar-uitreiking. Eerder deze week deed ze het voorstel om de Oekraïense president een toespraak te laten houden, maar volgens Penn zou de Academy of Motion Picture Arts and Sciences besloten hebben om de president geen spreektijd te geven. ,,Als dat zo is, dan is dat de meest obscene beslissing uit de filmgeschiedenis”, zei Penn. Daarna riep hij op om de uitreiking te boycotten.

De acteur begrijpt dat het voor veel genomineerden moeilijk zou zijn niet te komen, maar volgens Penn is het evenement meer dan alleen een moment voor mensen in de filmindustrie om hun succes te vieren. Het is ook een moment om te protesteren.

Twee Oscars

Penn, zelf in het bezit van twee Oscars, ontmoette Zelenski in februari in Oekraïne. Hij was in het land om een documentaire te maken over de spanningen vanwege de dreigende inval van Rusland.

Tijdens het gesprek op CNN vertelde de 61-jarige acteur ook over het humanitaire werk dat zijn organisatie doet in Oost-Europa. De CORE foundation probeert vluchtende Oekraïners hulp te bieden. Vorige week was Penn nog in Krakau om te praten met de autoriteiten van de Poolse stad over de opvang van vluchtelingen die de Pools-Oekraïense grens waren overgestoken.

