Schrijvers verlaten J.K. Rowling om uitlatingen over transgenders

Johan Derksen twijfelt over doorgaan

12:02 Johan Derksen (71) keert na de zomer mogelijk niet meer terug aan tafel bij Veronica Inside. ,,Ik ga er eens goed over nadenken of ik hier mee doorga. Het was een enorme kutshow gisteravond. De eindredacteur en presentator wilden er een thema-avond van maken, maar daar was ik het totaal niet mee eens. Wij hadden onze eigen uitzending moeten maken.”