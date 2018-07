Schrijver Pieter Waterdrinker is vierde Zomergast van Janine Abbring

Pieter Waterdrinker is schrijver en correspondent in Rusland. Met zijn meest recente roman Tsjaikovskistraat 40 bestormde hij afgelopen winter de top 10 van best verkochte boeken en werd hij genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Hij werkt nu aan een nieuwe roman en binnenkort verschijnt een nieuwe compilatie van zijn verhalen onder de titel Een dame in Kislovodsk.

Waterdrinker: ,,Ik was volkomen verbijsterd toen Zomergasten mij vroeg voor deze parel op de Nederlandse tv. In mijn leven, in mijn werk, in mijn literatuur staat altijd één ding centraal: de mens en zijn vaak bizarre lot op deze aardbol. Naast veel over Rusland zal dan ook vooral de mens in mijn tv-fragmenten centraal staan."