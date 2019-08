Schrijfster Laura Maaskant op 25-jarige leeftijd overleden

In het boek beschrijft Laura hoe ze kiest voor kwaliteit van leven. Ze doet dat niet via een bucketlist, maar door tijd door te brengen met haar vrienden en familie en via haar werk. In 2016 is een theatervoorstelling gemaakt naar aanleiding van het leven van Laura, die daarin werd gespeeld door Jamie Grant. Ook was Laura te zien in het programma Kijken in de ziel van Coen Verbraak.



Dankzij het boek, haar openhartige talkshowoptredens en Kijken in de ziel groeide ze uit tot een BN’er. Laura vertelde in een eerder interview nog over haar ambities: ,,Ik steek mijn kop niet in het zand, maar mijn boek heet niet voor niets LEEF!. Dat doe ik. Als Laura, niet als ongeneeslijk ziek mens. En dat heeft me het laatste jaar ontzettend rijk gemaakt.”



De uitvaart van Laura vindt deze week in besloten kring plaats.