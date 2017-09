Schrijfster Griet Op de Beeck vertelt over misbruik door haar vader

,,Het was tijd”, zegt Op de Beeck over de reden waarom ze het wereldkundig maakt. Aanvankelijk was ze van plan geweest om glashard te liegen als journalisten haar zouden vragen of ze zelf ooit slachtoffer van seksueel misbruik was geweest. Ze besefte dat ze dan de rest van haar leven met die leugen zou moet leven. En dat kon ze niet.



,,Een heel diepe schuld en schaamte die, hoe pervers het ook moge zijn, altijd bij het slachtoffer ligt", zegt Op de Beeck over haar voornemen te willen liegen. ,,Dat speelt alleen in de kaart van de daders." Nu wil ze er wel over praten, omdat ze dan als levend bewijs kan dienen dat ondanks dat misbruik je toch nog een 'kwaliteitsvol leven' kan hebben.



Het was zes, zeven jaar geleden dat Op de Beeck last kreeg van 'gitzwarte, donkere gevoelens, die net nog draaglijk waren'. Ze had echter geen idee waar die gevoelens vandaan kwamen. Haar inmiddels overleden zus uitte als eerste de beschuldigingen over misbruik aan het adres van haar vader. Pas nadat hij ook overleed, werd het Op de Beeck ook duidelijk.



De populaire schrijfster had jarenlang problemen met haar zelfbeeld. Ze had een diepgewortelde zelfhaat. ,,Bij vroeg kinderlijk misbruik, bij mij was het van mijn vijfde tot mijn negende, zijn je hersenen letterlijk niet genoeg ontwikkeld om talig op te slaan wat er precies gebeurt, omdat het gewoon te ingewikkeld is."