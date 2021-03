Schrijfster beroemd Biden-gedicht woest: ‘Agent achtervolgde mij omdat ik er verdacht uit zag’

Amanda Gorman (22), de jonge vrouw die tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden het gedicht The Hill We Climb voordroeg, werd gisteren op haar weg naar huis lange tijd achtervolgd door een agent. ,,Je ziet er verdacht uit”, had de man volgens haar gezegd.

,,Dit is de realiteit voor zwarte jonge vrouwen: Het ene moment ben je een icoon, het volgende een bedreiging”, zo schrijft Gorman zelf op Twitter nadat de gebeurtenissen plaatsvonden. Een agent zou haar op haar weg huiswaarts gevolgd zijn omdat ze er volgens hem verdacht uitzag.

Eenmaal aangekomen bij haar appartementsgebouw leek de man niet te geloven dat ze er woonde: ,,Ik toonde hem mijn sleutels en liet mezelf binnen. Hij vertrok, zonder zich te excuseren.”

,,In zekere zin had hij gelijk: ik ben een bedreiging”, zo schrijft de dichteres later nog in een tweede bericht. ,,Een bedreiging voor onrecht, ongelijkheid en onwetendheid. Eender wie de waarheid spreekt en met hoop wandelt, is een duidelijk en dodelijk gevaar voor de bestaande machten.” Gorman kan alvast op veel steun rekenen op sociale media.

Wereldberoemd

Amanda Gorman werd na de inauguratie van Joe Biden in één klap wereldberoemd. De 22-jarige kreeg er in een dag niet alleen ruim 1,5 miljoen Instagramvolgers bij, de twee boeken die ze later dit jaar uitbrengt werden massaal besteld.

Ook Nederlandse uitgeverijen toonden meteen interesse in het uitgeven van werk van Gorman. ,,Vertaalde poëzie is over het algemeen in Nederland niet heel gemakkelijk te verkopen”, zei een woordvoerder van Mo Literary Services. ,,Maar Amanda Gorman vertegenwoordigt wel een nieuwe generatie die opvalt en die zeker leeftijdgenoten erg aanspreekt. Je ziet nu, na haar toespraak, ook al hoe belangrijk sociale media kunnen zijn in het opbouwen van publiek.”

De eerste bundel van Gorman verschijnt in de loop van het jaar en heet The Hill We Climb. Het is nog niet duidelijk wanneer het boek exact uitkomt, de kans is groot dat de publicatiedatum naar voren wordt gehaald gezien de enthousiaste reacties op haar voordracht bij de inauguratie. Later dit jaar verschijnt er nog een prentenboek van haar hand, Change Sings.

In de VS is Gorman al langer een grote naam. Zo is Oprah Winfrey een groot liefhebber van haar werk. Zij schonk de dichteres de gele Prada-jas, die de 22-jarige droeg tijdens de inhuldiging. Componist Lin-Manuel Miranda prees de voordracht van de kunstenares. Zijn musical Hamilton was een belangrijke inspiratiebron voor Gorman.

