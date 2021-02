Schilderij prins Bernhard weg voor ruim 23.000 euro, fors meer dan verwacht

Deze zanger gaf zijn Songfesti­val­tic­ket weg aan Ann Sophie, die in de finale nul punten kreeg

8:00 Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: zangeres Ann Sophie die in 2015 nul punten scoort terwijl ze eigenlijk niet eens had mogen meedoen.