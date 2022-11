Scheidingsperikelen zorgden ervoor dat model Emily Ratajkowski nog maar 45 kilo woog

Model Emily Ratajkowski (31) heeft in de podcast ‘High Low’ een boekje open gedaan over haar extreme gewichtsverlies. Nadat haar huwelijk na vier jaar strandde, leverde haar dat fysieke én mentale pijn op. Tot op het punt dat ze nog maar 45 kilo woog.

Ratajkowski legt uit dat, wanneer ze worstelt met haar (mentale) gezondheid, de kilo’s er razendsnel afvliegen. De scheiding met Sebastian Bear-McClard - na verhalen van bedrog - hakte er serieus in voor het model. “Trauma’s ‘leven’ in je lichaam, dat ervoer ik”, vertelt ze. “Ik viel af tot ik nog maar 45 kilo woog, wat héél eng was.” Ondertussen voelt Ratajkowski zich naar eigen zeggen stukken beter, mét extra kilo’s. “Dat is een enorme game changer voor mij, het betekent dat ik weer gelukkig ben.”

2022 was niet Ratajkowski's jaar. In juli maakte ze bekend dat haar huwelijk met acteur Sebastian Bear-McClard voorbij was nadat hij was vreemdgegaan. Ze hebben samen een eenjarige zoon, Sylvester. Het model vroeg in september de echtscheiding aan. “Ja, hij bedroog haar. Hij is een seriële bedrieger. Het is vies. Hij is als een hond”, vertelde een bron aan Page Six.

Inmiddels zou Emily zich opnieuw openstellen voor de liefde, zelf liet ze weten dat ze datet. Ze werd al meermaals gespot met Pete Davidson, de ex van Kim Kardashian. Zo genoten ze samen met enkele vrienden van een Thanksgivingdiner en zaten ze zondag samen op de tribune bij een basketbalwedstrijd van New York Knicks. “De twee hebben al een paar maanden contact”, zei een insider tegen Us Weekly. “Het is nog pril, maar ze vinden elkaar héél leuk. Pete maakt Emily aan het lachen en hij vindt het geweldig hoe intelligent ze is.”

