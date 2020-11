Schatkamer van de Stones: fans zullen het allemaal kwijlend bekijken

Keith Richards grapte naar superfan Sjaak: ‘Jij bent onze zanger’

15 november Op de expositie Unzipped in het Groninger Museum zijn vanaf vrijdag 20 november ruim 400 objecten uit het archief van The Rolling Stones te zien. Wij vroegen Nederlandse fans naar hun ontmoetingen met de bandleden. ,,Het duurde twee minuten, maar was een hoogtepunt in mijn leven.’’