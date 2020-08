Schapendrijvers Bram en Rachel geen kijkcijferhit

In de eerste aflevering van Het hek van de dam gingen Bram Moszkowicz (60) en Rachel Hazes (50) met een schaapskudde op stap. Rachel sprak onder meer openhartig over haar zwartste dagen tijdens haar depressie en dat ze zelfdoding overwoog. ,,Ik was moegestreden. Ik dacht: ik ga naar mijn moeder en naar André. Het is een soort kortsluiting in je hoofd. Ik heb er weken mee rondgelopen.”



De Familie Gilles wist een uur later meer belangstellenden te trekken, onder wie tv-journalist van deze site Angela de Jong. Volgens haar kijkt de opvolger van Chateau Meiland weg als een aflevering van de Netflix-hitserie Undercover, ‘alleen is er meer nodig om de Meilandjes te onttronen’.