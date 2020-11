Schaken niet langer gimmick of cliché: wereld in de ban van The Queen’s Gambit

Shima Kaes onderneemt juridische stappen tegen haar ex Johnny de Mol

28 november Shima Kaes gaat juridische stappen ondernemen tegen haar ex Johnny de Mol (41), in Nederland, Spanje en Mexico. Dat heeft haar juridisch adviseur zojuist bekendgemaakt in een persverklaring. Eerder deze week werd bekend dat Johnny en zijn vader John de Mol al aangifte hebben gedaan van poging tot chantage.