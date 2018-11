Schaatsbabe Irene Schouten uit de kleren voor FHM

De topsportster is benieuwd naar de reacties uit haar omgeving. ,,Ik zal vast ook wel negatieve reacties krijgen, maar ik sta volledig achter de fotoshoot. Het is ook weer eens wat anders dan in mijn schaatspak. Een andere reden waarom ik het heb gedaan, is omdat schaatsen door de buitenwereld een beetje wordt gezien als een saaie, boerensport. Ik wil hiermee laten zien dat dit ten onrechte is en dat we geen boerentrutjes zijn.’’



Eerder dit jaar liet ze ontvallen dat ze best met haar olympische medaille, die ze won op de massasprint tijdens de Olympische Winterspelen van Pyeongchang, in de Playboy zou willen poseren. Maar daar komt ze nu op terug: ,,Ik vond het echt heel leuk om te doen, al zou ik niet zo snel nog naakter gaan. Dit is wel een beetje de max. Een shoot met lingerie vind ik ook gewoon mooier, want dan laat je nog wat te fantaseren over.’’