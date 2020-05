Scarface-acteur Geno ‘The Skull’ Silva (72) overleden

Alhoewel The Skull geen centraal figuur is in de film en Silva in die hoedanigheid geen woord uitsprak, is het personage onder fans bekend vanwege zijn daden aan het einde van Scarface, met Al Pacino in de hoofdrol van Tony Montana.



Silva was na Scarface in nog een flink aantal films te zien, onder meer in Tequila Sunrise (1988), Amistad (1997), The Lost World: Jurassic Park (1997), Mulholland Drive (2001) en A Man Apart (2003). Ook had hij een vaste rol in televisieserie Key West en dook hij op in afleveringen van onder meer Hill Street Blues, Miami Vice, Walker, Texas Ranger, Star Trek: Enterprise en Alias.



Familieleden bevestigden gisteren aan The Hollywood Reporter dat de acteur op 9 mei is overleden. Hij stierf aan complicaties van frontotemporale dementie.