SBS6 maakte nieuwe versie van tv-hit Klasgenoten

Fans hitserie Downton Abbey veren op na geheimzinnige Facebookpost

8:00 Fans van de razend populaire Brits tv-serie Downton Abbey - een kostuumdrama dat zich in de periode 1912-1925 afspeelt in een groot Engels landhuis - zijn in rep en roer, omdat de makers op korte termijn met 'groot nieuws' zeggen te komen. Zeer waarschijnlijk gaat het om de premièredatum van de al in mei aangekondigde speelfilm.