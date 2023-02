SBS 6 werkt aan liefdesprogramma voor senioren: ‘Prins met het witte haar’

Madonna bijt van zich af na kritiek op uiterlijk op Grammy's: ‘Discrimi­na­tie en vrouwen­haat’

Popicoon Madonna is zwaar teleurgesteld dat de gesprekken na afloop van de Grammy's over haar uiterlijk gingen en niet over haar toespraak. ‘Opnieuw kreeg ik te maken met leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat, twee dingen die doordrongen zijn in de wereld waarin we leven', reageert de 64-jarige superster verbeten op Instagram.

