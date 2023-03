Saving Private Ryan-acteur Tom Sizemore (61) overleden

Acteur Tom Sizemore is overleden. De slechts 61 jaar geworden acteur lag al enkele weken in coma nadat hij vorige maand was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een verwijding van een ader in de hersenen. Hij overleed vrijdag kort nadat hij van de beademing was gehaald, bevestigde zijn manager Charles Lago aan Variety .

,,Het is met grote droefheid en verdriet dat ik moet aankondigen dat acteur Thomas Edward Sizemore op 61-jarige leeftijd vredig in zijn slaap is overleden in het St. Joseph’s Hospital Burbank’’, zei Lago in een verklaring. ,,Zijn broer Paul en zijn twee zonen, tweeling Jayden en Jagger (17), stonden aan zijn zijde.’’

Lago had eerder op 27 februari laten weten dat artsen de familie hadden geïnformeerd dat er geen hoop meer was dat Sizemore uit zijn coma zou ontwaken en dat zij ‘een beslissing over het levenseinde hebben aanbevolen’.

Aneurysma

Op 18 februari stortte Sizemore in zijn huis in Los Angeles in elkaar en werd door paramedici naar het ziekenhuis vervoerd. Daar stelden artsen vast dat hij een hersenaneurysma had opgelopen als gevolg van een beroerte. Sizemore was sindsdien in kritieke toestand gebleven en lag op de intensive care in coma.

Sizemore, wiens film- en televisiecarrière tientallen jaren omspande, werd vooral bekend door zijn rollen als een door de oorlog geharde sergeant aan de zijde van Tom Hanks in Saving Private Ryan uit 1998, en als commandant van een Army Ranger-bataljon in Black Hawk Down uit 2001. Hij werd genomineerd voor een Golden Globe Award in 2000 voor voor zijn rol in Witness Protection. Andere films waarin hij speelde waren Natural Born Killers, Pearl Harbor en Heat.

Maar Sizemore had ook een verslavingsprobleem, meldt de BBC, waardoor hij een aantal keren in de gevangenis belandde. Een documentaireserie uit 2007 volgde Sizemore die zijn leven en carrière weer op de rails probeert te krijgen. Hoewel hij nooit meer het succes van zijn rollen uit de jaren negentig wist te evenaren, had hij recentelijk een gastrol in de Netflix-hit Cobra Kai en een terugkerende rol in de revival van Twin Peaks, de tv-serie van David Lynch.