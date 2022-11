Satirisch VPRO-programma Plakshot krijgt vierde seizoen

recensies Het leven van Emily Brontë, een culinaire thriller en wéér een Pinocchio: zijn deze films de moeite waard?

Onze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Naast de eerder verschenen recensie van She Said over het Harvey Weinstein-schandaal, verschijnen morgen in de bioscoop ook het kostuumdrama Emily of Wuthering Heights-schrijfster Emily Brontë, een grimmige versie van het klassieke sprookje Pinocchio en de culinaire thriller The Menu.

24 november