Sascha Visser ontdekt het échte verhaal achter Roxeanne Hazes

Willemijn Verkaik volgend jaar op de planken in Royal Albert Hall

7:45 De Nederlandse zangeres Willemijn Verkaik zal in maart 2019 optreden in de Royal Albert Hall in Londen. Zij maakt deel uit van het ensemble van de voorstelling Disney's Broadway Hits die dan een aantal maal op het prestigieuze podium te zien is. Verkaik is de enige Nederlander in het gezelschap.