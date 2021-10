Sarah van Soelen verwijdert initialen André Hazes van Instagram

video Monique deelt foto van jarige zoontje met André: 'Mooiste cadeau kwam met special delivery’

André Hazes jr. is gisteren flink verwend door zijn vader voor zijn vijfde verjaardag. Hoewel Hazes al geruime tijd van de radar is, deelt zijn ex Monique Westenberg vandaag een reeks foto’s waarop de zanger samen met zijn zoontje te zien is. ‘Zijn mooiste cadeau kwam met special delivery’, jubelt de blondine.

26 oktober