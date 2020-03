Sanne Wallis de Vries: Trek je toch niet zoveel van anderen aan

In de voorstelling kondig je een paar keer aan te gaan speechen over de stand van de wereld, maar je lijkt de woorden niet te vinden.

,,Ik kom daar bewust niet helemaal uit. Ik loop vast omdat ik dat in het echt ook doe. Ik lees veel over het klimaat en de boodschap is altijd dat het al vijf óver twaalf is. We kunnen het nog vertragen, maar waarschijnlijk gaan we naar de klote. Wat moet je dan nog zeggen? Ik snap niet dat er niet meer ondernomen wordt. Dat we blijven hangen in oude overtuigingen. Ook op het gebied van gelijkheid bijvoorbeeld.’’



Je vertelt over jouw oma, die in haar leven steeds milder ging denken over homoseksualiteit. Onze ‘basisbedrading’, zoals je het noemt, kan dus veranderen?

,,Echt veranderen misschien niet. Het kan zich wel ontwikkelen. Ik ben nu bijna 50 en merk dat ik mentaal minder snel ga bewegen. Nieuwe dingen minder snel omarm. Maar dat betekent niet dat ik me tegen het nieuwe verzet. Ik zie dat er allerlei soorten mensen zijn en ik zie dat ze allemaal een andere naam hebben. Ik vind daar niet zoveel van. Het heeft namelijk niets met mij te maken.’’



Pleit je daarom voor meer onverschilligheid?

,,Dat komt voort uit alle sociale media. Ik verbaas me erover hoe volwassen mensen zich daar volledig laten gaan. We betrekken alles op onszelf. Als je op Instagram bekenden ziet die een feestje met elkaar vieren en jij wist daar niets van af, voel je je direct naar. Je denkt: ik ben helemaal niet uitgenodigd. Je denkt dat die foto over jou gaat. Het tegenovergestelde zie je bij de Gay Parade. Ik ken mensen die kwaad worden van dansende homo’s op een boot. Maar dat is hún feestje. Je hebt er niets mee te maken. Als je daar bang of boos van wordt, zegt dat alleen iets over jou. Trek je toch niet zoveel van anderen aan.’’