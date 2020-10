Sanne Hans en Stef Bos verpletteren collega's: ‘Weergaloos eind’

beste zangersRuim 1,6 miljoen mensen zagen gisteravond hoe Stef Bos en Sanne Hans diepe indruk maakten op hun collega’s in de seizoensafsluiter van Beste Zangers . Met hun versie van Laat me raakten ze ook de kijkers thuis: het nummer staat nu al op 3 in de downloadlijst van iTunes. ,,Dit was een van de mooie momenten van mijn leven.’’

De duettenaflevering van de NPO 1-hit was de afgelopen jaren steevast goed voor vuurwerk. Meestal dankzij bombastische nummers, zoals Barcelona van Tania Kross en Tommie Christiaan in 2017 en vorig jaar Phantom of the opera van Floor Jansen en Henk Poort. Het toch al wat meer ingetogen seizoen van dit jaar werd heel anders afgesloten, met enkel pianoklanken en de stemmen van Stef Bos en Miss Montreal-zangeres Sanne Hans.



Bos zong als enige in de aflevering slechts één duet en sloot de aflevering daarmee af. ,,Ik wil heel graag een nummer doen dat mij al jaren achtervolgt. Een nummer van Ramses Shaffy, die heel veel voor mij heeft betekend’’, leidde hij in. ,,Hij zei ooit tegen mij: ‘als je ooit iets alleen achter de piano doet, pak de ruimte en de vrijheid en word het lied’. Dat wil ik heel graag proberen met Sanne.’’



Die vond dat best spannend, omdat de twee naar eigen zeggen niet hadden gerepeteerd. Maar Stef had vertrouwen. ,,Wat een eer om af te mogen sluiten met deze dame die goed onder mijn huid is gekropen.’’

Volledig scherm Sanne en Stef in Beste Zangers. © NPO

Weergaloos einde

Intiem naast elkaar achter de piano raakten ze vervolgens hun collega’s, die soms met hun ogen dicht luisterden. ,,Wat een weergaloos einde voor een onvergetelijke reis’’, reageerde zanger Milow na het optreden. ,,Moeilijk om dit in woorden te vatten. Het is misschien wel een van mijn favoriete momenten van de hele reeks.’’ Ook Freek van Suzan vond het mooi. ,,Ik had het idee dat we hier bij een momentje waren waar we nog heel lang over gaan napraten. Ik vond het superbijzonder dat we daar bij mochten zijn.’’

Stef zelf ging nog een stap verder. ,,Dit was toch een van de mooie momenten in mijn leven’’, zei hij. Dat geldt voor Sanne ook. ,,Dit was echt een heel mooi muzikaal en liefdevol cadeau voor mij’’, aldus de zangeres. ,,Toen we klaar waren, fluisterde ik in jouw oor: dit zou Ramses geweldig hebben gevonden, dat nummer gewoon pakken op dat moment’’, besloot Stef. ,,Dus deze was voor jou.’’

Beste Zangers was met 1,6 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag na het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 (2,2 miljoen toeschouwers). De première van I can see your voice op RTL 4 met de mysterieuze Robin was goed voor 954.000 belangstellenden.

