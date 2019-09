Sandra Schuurhof gaat nieuwe royaltyshow Hart van Oranje presenteren op SBS6

update Actrice Robin Martens aangehou­den na ‘mishande­ling’ politie­agent

29 september Voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice Robin Martens (27) zou vannacht in haar woonplaats Castricum (Noord-Holland) tijdens een opstootje in de Dorpsstraat een agent meerdere malen in het gezicht hebben geslagen. Ze werd meegenomen naar het bureau waar bleek dat ze onder invloed was van alcohol. Shownieuws heeft beelden van de aanhouding waarop Martens te zien is.