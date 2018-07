Sander Hoogendoorn verwacht nieuwe opmars jongerenstation 3FM

ochtendshowDJ Sander Hoogendoorn (30) verwacht dat het jongerenstation NPO 3FM weer meer luisteraars zal trekken. ,,Ik heb er vertrouwen in dat mijn enthousiasme zal overslaan naar betere cijfers’’, aldus de dj die eerder vandaag bekendmaakte in september Domien Verschuuren op te volgen als presentator van de ochtendshow.

Hoogendoorn stond volgens bronnen in medialand al geruime tijd bovenaan de wensenlijst van de NPO om Domien Verschuuren op te volgen in de ochtend van het jongerenstation. De vraag is of het Hoogendoorn vanaf september wél gaat lukken luisteraars te winnen voor de noodlijdende zender. Recent dook 3FM voor het eerst in de geschiedenis onder de marginale grens van 3 procent marktaandeel. Zelfs zusterzender Radio 5, zonder FM-frequentie, doet het stukken beter.

,,Ik hou me daar niet zo mee bezig. En kijk, als ze een luistercijferkanon zochten, hadden ze wel een ander gebeld. Ik hoef ook niet de populairste ochtendshow te maken, maar wel de tofste. Of dat miljoenen luisteraars trekt of honderdduizenden, zien we dan wel weer. Ik heb er sowieso vertrouwen in dat mijn enthousiasme zal overslaan naar betere cijfers.’’

Hoogendoorn baalt er soms van dat over 3FM zo negatief wordt gesproken en geschreven. ,,Er zijn zat radiostations die het al jaren slecht doen. Wij doen er als 3FM nog steeds toe. En misschien is het ook wel een zege: we zijn nu een ruwe diamant waar we weer van alles van kunnen maken.’’

Hoogendoorn vertelde eerder vandaag bij 3FM dat hij een hekel heeft aan vroeg opstaan, maar dat hij de luisteraars graag 'lekker een schop onder de hol wil geven'. ,,Dit programma is de enige reden om elke dag vroeg op te willen staan". De dj heeft nog geen titel voor zijn nieuwe programma. ,,Ik hoorde het ook net pas.''

Choqueren

3FM is niet de enige radiozender met een nieuwe ochtendshow. Op NPO Radio 2 begon onlangs het duo Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, Gerard Ekdom begint straks op Radio 10, Marieke Elsinga wordt de nieuwe partner in crime van Mattie Valk op Qmusic en Frank Dane gaat Edwin Evers vervangen op Radio 538.

Wat onderscheidt Sander Hoogendoorn straks van de andere ochtend-dj's in het Nederlandse radiolandschap? Een moeilijke vraag om te beantwoorden, vindt de dj. ,,Maar ik wil niet choqueren om het choqueren, ik huur geen streakers in om op het nieuws te komen en Ik omring me niet met 18 sidekicks om dan een pot te gaan lachen. Niet dat er niet gelachen mag worden natuurlijk!’’