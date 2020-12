Samson & Gert keren nog één keer terug naar hun oude decor voor televisiespecial

In een preview van de show is alvast te zien dat acteurs Koen Crucke (68 , Albert Vermeersch), Walter Baele (56, Eugène Van Leemhuyzen) en Walter De Donder (60, meneer de burgemeester) dolenthousiast zijn wanneer ze het decor te zien krijgen. ,,Hoed af voor de bouwers. Het is exact hetzelfde. Het zou mij bevallen om in dit decor nog eens een paar opnames te maken”, klinkt het.



De verjaardagsshow 30 jaar Samson & Gert stond eigenlijk al in april gepland, maar corona gooide roet in het eten. Gert Verhulst heeft daardoor nog altijd geen officieel afscheid genomen van z’n iconische personage, ook al heeft z’n dochter Marie (25) intussen de fakkel overgenomen.



De special wordt op zaterdag 2 januari om 20.40 uur uitgezonden op Eén, dat ook in Nederland is te ontvangen.