Samantha terug op Nederlandse bodem en wil niet verder als Barbie

‘Lieve mensen, ik ben weer thuis. Zoals jullie zien heb ik mijn blonde look achter me gelaten. Ik ga verder als Samantha de Jong en mij richten op mijn herstel en m'n twee lieve kindjes', zo schreef ze gisteravond laat op Instagram.



Vandaag deelt Samantha een andere update met haar fans. Daarin schrijft ze onder meer hoe heerlijk ze het vindt weer thuis te zijn na een 'hele zware tijd'. De Haagse Samantha vertelt dat ze het niet altijd even makkelijk heeft gehad, maar dat het hele proces wel de moeite waard was. 'Had het niet verwacht van mezelf, maar heb de kracht gevonden om mijn verslaving te overwinnen.’



Samantha, die al langer met psychische en verslavingsproblemen worstelende, vertrok in augustus naar Schotland om daar aan haar therapie te beginnen. Eerder dit jaar kwam het nieuws naar buiten dat de realityster met een ambulance naar het ziekenhuis was afgevoerd na een incident bij haar huis. Diverse geruchten over de oorzaak van het ongeval deden de ronde.