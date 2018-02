Samantha Steenwijk draagt tranentrekker op aan haar vader

Samantha Steenwijk heeft vanavond in The Voice of Holland haar vader en coach Sanne tot tranen toe weten te roeren met haar vertolking van het nummer Papa van Stef Bos. De Haagse levensliedzangeres ging helemaal op in haar performance en dat was duidelijk merkbaar in de zaal. Steenwijk sleepte zelfs een 10 van jurylid Sanne Hans in de wacht met haar optreden.

Samantha droeg het nummer op aan haar vader, die ook in de zaal zat. Tijdens het optreden keek ze hem meerdere malen aan, terwijl ze de zin 'Papa, ik lijk steeds meer op jou', uitsprak. Net als coach Sanne, kon ook Samantha's vader zijn tranen niet tegenhouden.



,,Wat ik zo mooi aan je vind, is dat er geen bullshit om je heen zit", luidde het commentaar van haar coach, die de waterlanders ondertussen van haar gezicht veegde. ,,Jij bent Samantha, dat ziet iedereen. En als ik je hier zo zie staan, laagje voor laagje gaat er van je af, dan heb je mij gewoon", klonk het geëmotioneerd.



Ook Waylon sprak vol lof over het optreden van de blondine. ,,Ik moest mijn tranen bedwingen, hoor. Het was mooi, heel erg oprecht", oordeelde hij. Voormalig coach Anouk was wat minder lyrisch over het gekozen nummer, maar merkte wel droogjes op dat het 'hartstikke goed' was.

Janken

De kijkers thuis konden het ook niet laten om hun commentaar met de buitenwereld te delen via sociale media. Hoewel er ook kritiek was, 'Wéér een Nederlands nummer', waren er ook mensen die geëmotioneerd waren na de performance van Samantha. 'Tranen in mijn ogen' en 'Zo mooi hoe jij en je pa naar elkaar keken!', is een greep uit de reacties.



Hoewel de uitslag van vanavond nog niet bekend is, is Samantha's plek voor de derde liveshows veilig gesteld. Ze eindigde op de derde plek op het scorebord.

Autoriteit