Samantha de Jong in ziekenhuis na ernstig auto-ongeluk, toestand zorgelijk

Samantha de Jong ligt in het ziekenhuis na een ernstig auto-ongeluk in Den Haag. Haar voormalige manager bevestigt berichtgeving hierover van Shownieuws .

Samantha, vooral bekend van haar realityseries waarin ze Barbie werd genoemd, raakte zondagavond betrokken bij een ongeval op de Schenkkade in Den Haag. Ze zat als passagier in een auto waarvan de bestuurder de macht over het stuur verloor en tegen het hekwerk van het viaduct botste.



,,Deze ochtend volgt er een medische update”, stelde haar manager Jake Hampel maandagochtend. ,,De vraag is nog of Samantha dit zal overleven en als dat al het geval is, wat de blijvende schade zal zijn.”

Bijrijder

De politie meldt op Twitter dat er drie personen in de auto zaten. Een van hen is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. De andere inzittenden raakten ook gewond, ook zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Hampel stelt dat Samantha niet de bestuurder was van de auto, maar als bijrijder in het voertuig zat.

De traumahelikopter verleende de brandweer, meerdere ambulances en de politie assistentie.

Samantha werd bekend door de realityserie Oh Oh Cherso. Later kreeg ze haar eigen reeks samen met haar toenmalige man Michael van der Plas. Samen kregen zij twee kinderen: dochtertje Angelina en zoontje Milano.

