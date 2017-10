Sam Smith staat volgend jaar in Ziggo Dome

Smith groeide na zijn hit Stay With Me uit tot internationale superster. Zo won hij in 2015 de Grammy voor beste nieuwkomer. Vorig jaar sleepte de 25-jarige zanger een Oscar in de wacht met het nummer Writing's on the Wall uit de Bond-film Spectre , dat werd uitgeroepen tot beste filmlied.

Smith trad in 2015 voor het laatst op in Nederland in een uitverkochte Heineken Music Hall. Zijn nieuwe toer staat in het teken van het album The Thrill Of It All, dat volgende maand uitkomt. Kaarten zijn vanaf vrijdag 27 oktober te koop.